Hamburg /Frankfurt Paukenschlag am deutschen Eisenbahntransport-Markt: Das Finanzunternehmen Warwick Holding will die Hamburger Logistikfirma VTG, einen großen Vermieter von Bahnwaggons, übernehmen. Die Hamburger haben mehr als 80 000 Waggons im Bestand und gelten damit als der größte Anbieter der Branche in Europa.

Waggons von VTG, die bei verschiedensten Eisenbahngesellschaften im Einsatz sind, sind auch auch oft im Nordwesten zu sehen – etwa in Zügen von und nach Wilhelmshaven. VTG gehörte einst zur Preussag (Hannover), der heutigen TUI. Die Firma wurde an die Börse gebracht.

Warwick, eine Tochter von Infrastrukturfonds der US-Investmentbank Morgan Stanley, bietet den VTG-Aktionären nach eigenen Angaben konkret je Aktie 53 Euro in bar. Damit wird das im Börsenindex SDax notierte Schienenlogistik- und Waggonvermietungsunternehmen mit 1,5 Milliarden Euro bewertet.

Die Morgan-Stanley-Tochter hält schon 29 Prozent am Hamburger Logistikunternehmen und hat sich bereits den 20-Prozent-Anteil des anderen Großaktionärs, der Kühne Holding AG, gesichert. Milliardär Klaus-Michael Kühne reicht somit seine Anteile nach gut zwei Jahren weiter. Damit besitzt Warwick faktisch schon jetzt 49 Prozent.

Als Folge des Deals mit Kühne musste Warwick nun ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Anteilsscheine der VTG Aktiengesellschaft machen. An der Börse verteuerte sich die VTG-Aktie um 14,84 Prozent auf 55,3 Euro, deutlich über dem Niveau der Übernahmeofferte.

Das Angebot der Morgan-Stanley-Tochter mache auf ihn einen angemessenen Eindruck, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie. Vor dem Hintergrund zumindest in Deutschland verbesserter Rahmenbedingungen und der ökologischen Herausforderungen im Straßenverkehr hält es der Experte aber für möglich, dass einige Investoren einen höheren Preis fordern könnten.

Das US-Investmenthaus Morgan Stanley verwaltet im Bereich Infrastruktur laut „Handelsblatt“ fünf Milliarden Dollar. Sie stecken unter anderem in Mobilfunknetzen und Gasleitungen.