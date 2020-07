Großauftrag für Nordex

Hamburg Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat einen Großauftrag aus Spanien erhalten. Neben der Lieferung der Turbinen im Umfang von 312 Megawatt für den Windpark „Gecama“ in der Region Kastilien-La Mancha sei auch ein Service-Vertrag über 20 Jahre vereinbart worden, teilte Nordex am Freitag in Hamburg mit. Kunde ist der israelische Stromerzeuger Enlight Renewable Energy.