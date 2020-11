Hamburg auf Niveau von 1985

Hamburg Die Zahl der Passagiere am Hamburger Helmut-Schmidt-Flughafen wird in diesem Jahr voraussichtlich auf das Niveau von 1985 fallen. Der Vorsitzende der Flughafen-Geschäftsführung, Michael Eggenschwiler, rechnet mit knapp fünf Millionen Fluggästen. Ursprünglich waren 17,4 Millionen Passagiere erwartet worden, etwa so viele wie im Vorjahr. Nun gibt es wohl einen Rückgang um rund 70 Prozent.