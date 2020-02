Hamburg bleibt ein Magnet

Hamburg Die Anziehungskraft Hamburgs als Touristenmagnet ist ungebrochen. Bereits zum 19. Mal in Folge stieg auch im vergangenen Jahr die Zahl der Übernachtungen, und zwar auf den Rekordwert von 15,4 Millionen, teilte das Statistikamt Nord am Donnerstag mit. Zum Vorjahr war das ein Plus von 6,2 Prozent (oder 898 000 zusätzliche Übernachtungen).

Die Übernachtungen der ausländischen Gäste legten um 5,6 Prozent, die der deutschen Hamburg-Besucher um 6,4 Prozent zu. Insgesamt wurden 7,6 Millionen Übernachtungsgäste gezählt.

Hamburg lockt auch Hotel-Investoren an. Allein 2019 entstanden zehn neue Hotels mit insgesamt 1700 Zimmern. Die Auslastung der Hotelbetriebe lag im vergangenen Jahr den Angaben zufolge bei 77,2 Prozent. Für dieses Jahr wird ein Wachstum von drei bis fünf Prozent erwartet.

Hamburg punktet mit diversen Attraktionen. Dazu zählen etwa der Hafen und die Hafencity, vor allem aber die Elbphilharmonie und das Miniatur-Wunderland.