Hamburg ein Magnet für Touristen

Hamburg Hamburg hat als Tourismus-Metropole weiter zugelegt: Von Januar bis November 2019 stieg die Zahl der Übernachtungen (vor allem in Hotels/Pensionen) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent auf 14,258 Millionen. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg weiter mitteilte, verbuchten Hotels, Pensionen und Hostels allein im November verglichen mit dem Vorjahresmonat einen Zuwachs von 8,9 Prozent auf 1,23 Millionen Übernachtungen. Rund ein Fünftel der Gäste kam im Berichtsmonat aus dem Ausland, die meisten aus Dänemark, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz.

Bis November legte die Zahl der inländischen Übernachtungen um 6,3 Prozent auf 10,75 Millionen zu. Aus dem Ausland wurden 3,5 Millionen Übernachtungen gebucht, ein Zuwachs von 5,5 Prozent.

Berücksichtigt wurden 416 Beherbergungsbetriebe mit 72 594 Betten. Die durchschnittliche Bettenbelegung in diesen größeren Betrieben betrug demnach 56,5 Prozent.