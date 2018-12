Hamburg Wer Gianni Kunstmann beim Schmücken eines Weihnachtsbaums zusieht, merkt, dass hier ein Profi am Werk ist: Flink umwickelt der Hamburger Tannenhändler den kleinen Baum vor ihm mit einer Lichterkette, dann hängt er in gleichmäßigem Abstand mehr als 60 kleine Kugeln an die Zweige. In Rot und Silber soll der Baum schimmern, so hat es sich die Kundin gewünscht.

Die Kundin – das ist die Krankenschwester Petra Steuber. Nach einer Knie-Operation ist sie noch nicht wieder ganz fit und hat sich ihren Baum deshalb online bestellt – Dekoration inklusive. Nun sitzt die 52-Jährige in ihrem Reihenhaus in Hamburg-Rahlstedt auf dem Sofa, hält Hundedame Fiby auf dem Schoß und sieht zu, wie die gelieferte Tanne in ihrem Wohnzimmer eine weihnachtliche Gestalt annimmt.

Viele Menschen setzen auf eine persönliche Note an ihrem Weihnachtsbaum. Nicht so Petra Steuber: Ihre drei Kinder durften den Baumschmuck nie aussuchen. „Da hatte ich immer Angst, dass es nicht gut aussieht am Ende“, sagt sie lachend. Nun soll es also der perfekte Baum werden. Die anderthalb Meter hohe Nordmanntanne aus dem Internet hat Steuber sich 230 Euro kosten lassen – im Preis inbegriffen sind Lieferung, Dekoration sowie die Entsorgung nach den Feiertagen.

Wunschbaum in den virtuellen Warenkorb legen, klick, fertig – das Geschäft mit Online-Bäumen lohnt sich für Kunstmanns Firma, die er vom Vater übernommen hat. Pro Saison verkauft er laut eigener Aussage mehrere Tausend Weihnachtsbäume, rund ein Drittel davon über den Internet-Shop, den er vor acht Jahren eröffnet hat.

Auch das Geschäft mit den fertig geschmückten Bäumen floriert: Um die 300 Stück hat er in diesem Jahr verkauft, erzählt der Händler. Den Großteil machten Firmen aus, doch der Anteil der Privatkunden steige stetig. Viele der Käufer seien ältere Menschen oder Berufstätige – und „wohlhabende, gut situierte Kunden“, die sich ihr Auto nicht mit Tannennadeln verschmutzen wollen. Auch zahlreiche Gartencenter und Baumärkte haben den Weihnachtsbaum per Mausklick im Programm. Fertig geschmückte Tannen sind hingegen eher eine Nische.

Von den rund 27 Millionen jährlich in Deutschland verkauften Bäumen seien 2015 nur drei Prozent online bestellt worden, teilt der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger mit. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor.