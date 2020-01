„Handwerk nicht aus Stadt vertreiben“

Hamburg Der Präsident der Hamburger Handwerkskammer, Hjalmar Stemmann, hat an den rot-grünen Senat appelliert, dass das Handwerk nicht aus der Stadt vertrieben werden dürfe. „Wo wir früher, in den Gründerzeitvierteln, eine enge Verbindung zwischen Wohnen und Arbeiten hatten, weil die Betriebe in den Hinterhöfen lagen, ist diese Mischung nicht erst mit der jüngsten Welle der Nachverdichtung gefährdet“, sagte Stemmann bei einer Versammlung des Handwerks. Die Impulse und Erfahrungen des Handwerks seien in die Stadtbauplanung einzubeziehen.

Flächen für Handwerk müssten zudem bezahlbar bleiben, forderte Stemmann. Er mahnte mit Blick auf die Grundsteuerreform, sich bei der Berechnung nicht vorrangig am Wert, sondern an der Fläche zu orientieren. „Wenn die Grundsteuer für kleine und mittlere Betriebe unabsehbar steigt, weil Grund und Boden in Hamburg ohnehin schon so teuer sind, riskieren wir die erneute Abwanderung des Handwerks aus den Quartieren.“ Rund 120 000 Menschen arbeiten nach Angaben von Stemmann in Hamburg im Handwerk.

Der Kammerpräsident machte zudem einen Vorschlag in der Verkehrspolitik: „Wenn Hamburg Zonen für Anwohner, für Switch Hamburg, für Car Sharing sowie Ladestationen für Elektroautos und Taxistände einrichten kann – warum dann nicht auch Parkzonen für Handwerker im Einsatz?“

Auch anderenorts wachsen Sorgen des Handwerks um die Erreichbarkeit von Innenstädten.