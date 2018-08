Hapag-Lloyd in unruhiger See

Hamburg Der harte Konkurrenzkampf in der Schifffahrt und gestiegene Treibstoffpreise haben der Containerreederei Hapag-Lloyd im ersten Halbjahr zu schaffen gemacht. Unter dem Strich vergrößerte sich der Verlust im Jahresvergleich von knapp 43 auf fast 101 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um zwei Prozent auf rund 89 Millionen Euro zurück. Konzernchef Rolf Habben Jansen erwartet im zweiten Halbjahr aber eine langsame Verbesserung des Marktumfeldes.