Hamburg /Harkebrügge Mit der Eröffnung eines Steakhauses im Hamburg-Winterhude fing am 26. September 1968 eine der bemerkenswertesten deutschen Gastronomie-Geschichten an. Heute, 50 Jahre später, gehören 51 Block-House-Restaurants sowie 16 weitere Unternehmen zur Block Gruppe. Mit einem Fest und 600 Gästen in der Firmenzentrale in Hamburg feierte das Familienunternehmen am Mittwoch den runden Geburtstag.

Untrennbar verbunden ist die Erfolgsgeschichte mit dem Gründer von Block House, dem aus Harkebrügge (Kreis Cloppenburg) stammenden Eugen Block. „Mit Stolz blicke ich auf eine vielfältige Unternehmensgruppe“, sagte der 78-Jährige am Mittwoch. „Alle Unternehmen sind gesund und erwirtschaften Gewinn.“

Stephan von Bülow, Vorsitzender der Geschäftsführung, kündigte weiteres Wachstum an. 2019 und 2020 seien Restaurant-Eröffnungen in Erfurt und Düsseldorf geplant.