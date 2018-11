Kräne in Häfen bald autonom?

Hamburg Die Häfen in Deutschland stehen vor einem technischen Schub. Mit der Digitalisierung würden automatische und autonome Fahrzeuge und Umschlagtechniken in den Häfen Einzug halten, sagte Frank Dreeke, Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), am Mittwoch in Hamburg.

Die deutsche Hafenwirtschaft sei extrem leistungsfreudig, innovationsfreudig und optimistisch. Sie investiere jedes Jahr Hunderte von Millionen Euro. Wann genau autonome Fahrzeuge, Kräne und Umschlaganlagen auf den Terminals eingeführt werden, lasse sich noch nicht genau sagen.