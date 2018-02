„Küste“ übernimmt Metall-Abschluss

Hamburg Die auch für das Oldenburger Land und Ostfriesland zuständige IG Metall Küste und Nordmetall haben den Pilotabschluss in der Metallindustrie im Südwesten übernommen. Die Einigung sei jetzt erfolgt, teilten beide Seiten am Freitag mit. Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch begrüßte den Durchbruch: „Die 4,3 Prozent mit Einmalzahlungen und der Einstieg in eine verstärkte Arbeitszeitflexibilität sind auch für den Norden ein Zukunftsmodell.“ Es werde in der Fläche keine zusätzlichen Belastungen für die Metall- und Elektroindustrie geben. Die IG Metall Küste zeigte sich ebenfalls zufrieden.