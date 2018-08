Hamburg Die Edeka-Zentrale ruft den Artikel „Edeka Baguetterie Steinofenbaguette zum Fertigbacken Zwiebel“ zurück, wie das Portal „Lebensmittelwarnung.de“ mitteilt. Der Lieferant könne nicht ausschließen, dass sich in einzelnen Produkten Metalldraht befindet, heißt es in einer Mitteilung auf der Edeka-Homepage.

Auch in Niedersachsen wurden die Baguettes ausgeliefert. Betroffen sind 300-Gramm-Packungen, produziert von Pandriks Bake Off B.V., mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 15.08.2018 bis 15.102018. Ein Fund von Fremdkörpern liegt laut Edeka aber nicht vor. Das Produkt wurde aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen aus dem Verkauf genommen.

Der Artikel wurde vorwiegend bei Marktkauf und Edeka angeboten. Kunden, die den betroffenen Artikel gekauft haben, bekommen auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis zurückerstattet. Fragen zum Rückruf beantwortet der Edeka-Kundenservice unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 333 5211 von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr oder unter der E-Mail-Adresse: info@edeka.de.

Für Niedersachsen gibt es außerdem zwei weitere Lebensmittelwarnungen:

Die „getrockneten Algen“ (60-Gramm-Beutel, Mindesthaltbarkeitsdatum 30.06.2019, EAN-Code: 08165207105) des Importeurs Panasia Handels GmbH weisen einen zu hohen Jodgehalt auf. Eine überhöhte Jodaufnahme könne zu Störungen der Schilddrüsenfunktion führen.

Von der Betriebsgemeinschaft Hof Dannwisch werden Käse und Butter zurückgerufen:

- „Sommerfreude:“ Feiner Salatkäse mit frischen Kräutern, Weichkäse aus Rohmilch, mind. 50% Fett i. Tr.

- „DannAmour“: Schmelziger Weichkäse aus Rohmilch, mit Asche affiniert, mind. 50% Fett i. Tr.

- „Hofbutter“: Butter, Rarität aus Rohrahm, mind. 82% Fett

