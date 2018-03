Hamburg /Leer Kunden, die bei der Einzelhandelskette Real einkaufen, können derzeit in manchen Märkten auf Regale stoßen, in denen sich Lücken auftun. Grund: Einige Hersteller empören sich über die aus ihrer Sicht überzogenen Konditionen, die das Einkaufsbündnis „Retail Trade Group“ (RTG) fordert und haben ihre Lieferungen eingestellt, berichtete die „Lebensmittelzeitung“ am Freitag.

Zu RTG gehören neben Real u.a. auch die Leeraner Bünting-Gruppe (Combi, Famila), Metro Cash+Carry und Netto Supermarkt. Da beide Seiten in den schon seit Monaten laufenden Verhandlungen keine Annäherung erzielen konnten, hatten mehrere Lieferanten bereits vor Weihnachten Lieferstopps angekündigt – und diese nun in den vergangenen Tagen auch in die Tat umgesetzt. Zu den bekannten Marken, die derzeit nicht oder nur eingeschränkt in manchen Real-Märkten zu finden sind, gehören u.a. Unilever, Schwarzkopf-Henkel, Bahlsen, Leerdammer und Lambertz.

Dass vor allem in manchen Real-Märkten jetzt Regallücken sichtbar sind, ist laut „Lebensmittelzeitung“ der Einkaufspolitik der Handelskette geschuldet. Sie achte offenbar besonders darauf, keine zu hohen Warenbestände aufzubauen. Real selbst spricht von „Ausnahmefällen“, in denen einzelne Produkte nicht verfügbar seien.

Bislang keine Regallücken gibt es dagegen bei Bünting. „Die Märkte sind voll verkaufsfähig, daher dürfte für die Kunden nichts im Sortiment fehlen“, hieß es bei der Handelsgruppe. Dass RTG überzogene Konditionen fordere, wies Bünting zurück: „Als Mitglied der Einkaufsallianz RTG kämpft Bünting im Sinne der Kunden für die notwendigen Einkaufspreise, um für die Kunden attraktive und wettbewerbsfähige Verkaufspreise darstellen zu können.“