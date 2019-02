Elbvertiefung: Auftrag für Leeraner

Hamburg /Leer Die ersten Aufträge für die Elbvertiefung sind vergeben. „Das ist ein gutes Startsignal“, sagte der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte, am Donnerstag.

Zunächst werden zwei Flächen in der Elbmündung hergerichtet und vorbereitet, die später das bei der Verbreiterung und Vertiefung der Fahrrinne anfallende Baggergut aufnehmen werden. Ein Auftrag mit einem Wert von fünf Millionen Euro ging dabei an die Leeraner Firma Heuvelman Ibis, ein weiterer über 9,5 Millionen Euro an die Bietergemeinschaft Van den Herik aus Kleve am Niederrhein. Die weiteren Aufträge befänden sich im Vergabeverfahren.

Der Ausbau der Fahrrinne, der die nautische Erreichbarkeit des Hamburger Hafens vor allem für große Schiffe verbessern soll, werde im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten der Elbvertiefung sind noch nicht offiziell beziffert, weil die Ausschreibungen noch laufen. Sie dürften insgesamt ungefähr 800 Millionen Euro betragen.