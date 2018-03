Schifffahrt: Einigung auf höhere Heuer

Hamburg /Manila Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die weltweiten Vereinigungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften in der Schifffahrt auf einen neuen Rahmentarifvertrag für Seeleute geeinigt. Danach erhalten rund 200 000 Seeleute auf 8500 Schiffen unter internationalen Flaggen vom kommenden Jahr an eine um 2,5 Prozent höhere Heuer, teilten der Verband Deutscher Reeder (VDR) und die Gewerkschaft „Verdi“ am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung in Hamburg mit. Die Schifffahrt ist die einzige Branche, die weltweite Tarifverträge abschließt.