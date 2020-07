Nordex : Weniger Aufträge

Verchickungskinder Im Nordwesten Was „schwarze Pädagogik“ vielen Kindern angetan hat

In den frühen Jahren der Bundesrepublik haben Kinder in Heimen oft Schreckliches erlebt. Die Oldenburger Psychotherapeutin Karin Bold war in einem Heim auf Norderney. Nun hört sie Betroffenen zu.