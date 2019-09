Nordsee-Kabeljau verliert MSC-Siegel

Hamburg Wegen des niedrigen Kabeljau-Bestands in der Nordsee verlieren die dortigen Fischer am 24. Oktober ihr MSC-Umweltsiegel. „Diese Suspendierung ist zwar ein schwerer Schlag für die Industrie, aber sie ist auch ein Beleg dafür, dass unser Umweltstandard greift und der Schutz der Bestände oberste Priorität hat“, erklärte die Leiterin des MSC Deutschland, Stefanie Kirse. Der MSC Umweltstandard schließe die Befischung von Beständen aus, die keine nachhaltige Größe hätten und in ihrer Regeneration beeinträchtigt seien. „Dies ist nach neuesten wissenschaftlichen Berechnungen beim Kabeljau in der Nordsee leider der Fall.“