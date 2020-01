Hamburg /Oldenburg /Emden Die Stimmung in der norddeutschen Tourismuswirtschaft ist weiterhin gut. Das geht aus einer Umfrage der IHK Nord (Hamburg) hervor, die die Betriebe des Gastgewerbes und der Reisewirtschaft aus den fünf norddeutschen Bundesländern zur konjunkturellen Lage in den vergangenen sechs Monaten befragt hat. Zur IHK-Nord gehören auch die Industrie- und Handelskammern in Oldenburg und Emden.

Der Umfrage zufolge ist die Stimmungslage der gastgewerblichen Betriebe im Vergleich zum Vorjahr um drei Punkte leicht auf 132,4 Punkte gestiegen. Die Lage der Reisewirtschaft – dazu zählen z.B. Busunternehmer und andere Veranstalter – wird hingegen zurückhaltender bewertet. Der Klimaindex fällt auf 108,5 Punkte, teilte die IHK mit.

Rund 1050 Betriebe in den Küsten-Ländern hatten an der Befragung teilgenommen.

Das Gastgewerbe profitiere vom anhaltenden Trend zum Urlaub im eigenen Land. Dennoch bereiteten Risiken wie der Fachkräftemangel, Arbeitskosten und Energiepreise, Lebensmittel- und Rohstoffpreise den gastgewerblichen Betrieben weiterhin Sorgen, so die IHK. Zum Gastgewerbe gehören unter anderem Hotels, Pensionen und auch Restaurants.

Besonders der anhaltende Fachkräftemangel bremse sowohl das Gastgewerbe als auch die Reisewirtschaft vielfach aus. „Um dem Mangel an Arbeits- und Fachkräften entgegenzuwirken, gilt es, die Attraktivität der Branche für Arbeitnehmer weiter zu steigern“, sagte Friederike C. Kühn, Vorsitzende der IHK Nord. Es bleibe abzuwarten, ob das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz des Bundes (ab 1. März) mit seinen hohen Anforderungen an mitgebrachte Qualifikationen den Branchen der Tourismuswirtschaft dienen werde.