Tourismus:Wer bedient die Gäste?

Hamburg /Oldenburg /Emden Norddeutschlands Tourismusbranche leidet zunehmend unter dem Mangel an Fachkräften. Immer mehr touristische Unternehmen könnten offenen Stellen nicht besetzen, teilte die Arbeitsgemeinschaft norddeutscher Industrie- und Handelskammern (einschließlich Oldenburg und Emden) am Donnerstag nach einer Konjunkturumfrage in den fünf norddeutschen Bundesländern zur Lage im zweiten Halbjahr mit. Über 50 Prozent der befragten Betriebe gaben an, sie könnten derzeit offene Stellen längerfristig nicht besetzen.

Sollte sich die Lage nicht ändern, gingen viele Firmen von einer Einschränkung des touristischen Angebotes aus. Wer soll noch die Gäste bedienen? Die Auswirkungen bekämen vor allem die vorhandenen Belegschaften durch eine steigende Belastung zu spüren.

Die konjunkturelle Stimmungslage im Gastgewerbe, zu dem Beherbergungs- und Gaststättenbetriebe zählen, ist den Angaben zufolge leicht gesunken. Trotzdem werde ein guter Indexwert des Klimas von 127 Punkten erreicht.

Weiterhin positiv entwickle sich das Geschäft mit Urlaubsreisen, was der Wert bei Reisebüros, Reiseveranstaltern und Omnibusunternehmen deutlich zeige. Der aus der Umfrage ermittelte Konjunkturklimaindex spiegelt die aktuelle Stimmung der Branchen zwischen 0 und 200 Punkten wider.