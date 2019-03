VW-Sammeltaxi startet am 15. April

Hamburg /Osnabrück Das elektrisch angetriebene Sammeltaxi „Moia“ – sechs Meter lang, auf Basis des „Crafter“ in Osnabrück gebaut – geht am 15. April mit 100 Kleinbussen in Hamburg an den Start. Bis zum Ende des Jahres sollen rund 500 Moia-Fahrzeuge auf den Hamburger Straßen unterwegs sein, teilten die Geschäftsführer Ole Harms und Robert Henrich am Donnerstag in der Hansestadt mit.

Damit steigt der VW-Konzern mit einem großen Aufschlag in den Markt der Mobilitätsdienstleistungen in Großstädten ein. Rund 150 IT-Entwickler arbeiten in Hamburg an dem Gesamtsystem.