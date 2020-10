Ostsee: Heringsfang beschränkt

Hamburg Die Halbierung der erlaubten Fangmenge für Hering in der Ostsee für 2021 ist nach Ansicht des Deutschen Fischerei-Verbandes eine Katastrophe für die deutschen Fischer, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern. Die Quote werde im vierten Jahr in Folge abgesenkt, sagte ein Sprecher.

Der Verbandssprecher kritisierte weiter, die Senkung der Heringsquote gehe einseitig zu Lasten der deutschen Fischer. Als positiv wertete der Fischerei-Verband die leichte Erhöhung der Dorschfangquote um fünf Prozent. „Wir sind froh, dass sich der Rat an der wissenschaftlichen Empfehlung und nicht am Kommissionsvorschlag orientiert hat“, sagte der Sprecher.

Diverse Umweltverbände kritisierten die Fang-Kürzungen als zu gering. „Ein sofortiger Fangstopp für Hering und Dorsch für die nächsten Jahre wäre richtig gewesen“, sagte der Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack.