Otto greift Amazon scharf an

Hamburg Die Otto Group hat ihren Konkurrenten Amazon wegen dessen niedrigen Steuerzahlungen in der EU scharf angegriffen. „Wir bezahlen 100 Millionen Euro Steuern, die wir investieren könnten in die Digitalisierung oder in den Service oder in niedrigere Preise für die Verbraucher“, sagte Vorstandschef Alexander Birken am Mittwoch. „Das ist ein gravierender Nachteil für den gesamten Einzelhandel, nicht nur für Otto, der Arbeitsplätze kostet.“