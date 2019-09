LNG-Schiff von Meyer etwas später

Hamburg /Papenburg /Turku Das erste Flüssiggas-Schiff von Costa Kreuzfahrten startet später als geplant. Erst am 30. November legt Costa Smeralda in der italienischen Stadt Savona ab. Das gab die Reederei bekannt. Grund für den späteren Start sind Verzögerungen beim Bau in der Meyer Werft im finnischen Turku.

Durch diese Verzögerung kam es zu Annullierungen der ersten Kreuzfahrten des LNG-Neubaus. Die Reederei teilte am Montag mit, alle Gäste schnellstmöglich darüber zu informieren. Passagieren, die bereits eine Kreuzfahrt mit Abfahrt vor dem 30. November gebucht haben, will Costa alternative Abfahrtsdaten ermöglichen. Die siebentägige Tour der Costa Smeralda verläuft durch das westliche Mittelmeer.

Der Treibstoff Liquefied Natural Gas (LNG) wird gerade zum neuen Standard im Kreuzfahrtschiffbau. Allein bei Meyer und der Tochter in Turku stehen 14 solcher Schiffe im Auftragsbuch, berichtete die Werft kürzlich.

Die „Aidanova“, die 2018 fertiggestellt wurde, war das weltweit erste Kreuzfahrtschiff mit Flüssiggas-Antrieb. Seit Juni ist das erdgasbetriebene Kreuzfahrtschiff „Iona“ für P&O im Bau.

Das Flüssiggas LNG soll die Umweltbelastung minimieren. Der Ausstoß von Feinstaub und Schwefeloxiden wird dadurch nahezu vollständig vermieden, die Stick-oxidemissionen sind ebenfalls geringer.