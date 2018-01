Nordmetall plant Klage wegen Streik

Hamburg /Rastede /Wilhelmshaven Im Tarifstreit in der Metallindustrie will der Arbeitgeberverband Nordmetall (Hamburg) an diesem Mittwoch in Frankfurt eine Klage auf den Weg bringen. Damit solle die Rechtswidrigkeit geplanter „Streik-Aktionen“ festgestellt werden, teilte der Verband mit.

Hintergrund: Die IG Metall zündet im Tarifkonflikt der Branche im Norden die zweite Stufe. In 30 Betrieben an der Küste sollen von Mittwoch bis Freitag die Produktionsanlagen für einen vollen Tag stillstehen, wie die IG Metall Küste ankündigte. Demnach gibt es im Nordwesten an diesem Mittwoch u.a. Aktionen bei Gestra (Bremen), Manitowoc (Wilhelmshaven) und Brötje (Rastede).

Umstritten sind in dem Metall-Tarifkonflikt vor allem die geforderten Arbeitszeitregelungen, die den Beschäftigten eine zeitweise Verkürzung der Arbeitszeit mit einem Zuschuss der Unternehmen ermöglichen sollen. Es gab schon vier Verhandlungsrunden.