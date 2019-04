Ehrung für Horst Bartels

Hamburg /Schortens Große Ehre für den Unternehmer Horst Bartels aus Schortens (Kreis Friesland): Der Gründer der Logistik-Kette Nordfrost wurde mit dem „LEO-Award 2019“ des Branchenblattes Deutsche Verkehrszeitung (DVZ/Hamburg) ausgezeichnet, in der Kategorie „Unternehmer“. Gewürdigt wurde sein Unternehmergeist – er baute einen Marktführer auf – und auch sein Engagement für den Jade-Weser-Port.

Nordfrost (Gründung 1975) ist längst bundesweit und in Europa tätig. Doch auch am Stammsitz in Schortens wird kräftig investiert. Aktuell wird an das Kühlhaus im Gewerbegebiet I eine neue Umschlaghalle angebaut. Das erklärte Un­ter­neh­mens­sprecherin Britta Heine auf Nachfrage.