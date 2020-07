Spur nach Weißrussland

Hamburg Der Vizechef von Wirecard, Jan Marsalek, ist seit dem Zusammenbruch des Finanzdienstleisters verschwunden. Laut des Magazins „Der Spiegel“ gibt es Hinweise darauf, dass sich der zunächst freigestellte und dann gekündigte Manager in Weißrussland befindet. Gemeinsame Recherchen mit den Investigativplattformen „Bellingcat“ und „The Insider“ hätten ergeben, dass sich der per Haftbefehl gesuchte Marsalek schon am Tag seiner Freistellung nach Minsk abgesetzt habe. Demnach ist für den 40-Jährigen ein Eintrag im russischen Ein- und Ausreiseregister, das auch Reisen nach Belarus umfasst, zu finden. Eine Wiederausreise ist in der Datenbank nicht verzeichnet.