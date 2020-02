Tarifgespräche gestartet

Hamburg Ohne Trillerpfeifen und rote Fahnen haben am Freitag in Hamburg die Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie begonnen. Rund drei Stunden lang tauschten sich die Verhandlungsführer der IG Metall Küste und des Arbeitgeberverbands Nordmetall in konstruktiver und vertrauensvoller Atmosphäre über den weiteren Fahrplan aus, heißt es in Mitteilungen von Gewerkschaft und Verband. „Wir wollen gemeinsam mit den Arbeitgebern nach Wegen für einen fairen Wandel suchen“, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich.