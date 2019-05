Taschenhersteller Bree insolvent

Hamburg Der bekannte Taschenhersteller Bree, der auch Standorte im Nordwesten hat, hat beim Amtsgericht Hamburg Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Trotz intensiver Bemühungen und einer kompletten Neuaufstellung sei es nicht gelungen, das Geschäft in die schwarzen Zahlen zurückzuführen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bree hatte im vergangenen Jahr die Firmenzentrale von Hannover nach Hamburg verlegt, die Kollektion verjüngt und die Zahl der Mitarbeiter verringert.