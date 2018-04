Tee-Klassiker am beliebtesten

Hamburg Die Deutschen bleiben beim Teetrinken den Klassikern treu. Mit 13,9 Prozent Marktanteil landete die Pfefferminze erneut auf dem ersten Platz, teilte die Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee am Dienstag in Hamburg mit. Erst mit leichtem Abstand folgt der Fenchel mit 10,9 Prozent, die Kamille belegte auch in diesem Jahr mit 10,3 Prozent den dritten Platz.

Insgesamt tranken die Deutschen im vergangenen Jahr 16,4 Milliarden Tassen Kräuter- und Früchtetee. Mit 51,3 Prozent griff mehr als die Hälfte der Deutschen am liebsten zu Tee-Mischungen, Tendenz steigend.