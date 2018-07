Tee zieht weiter in Ostfriesland

Hamburg Die Ostfriesen bleiben Weltmeister im Teetrinken. Wie der Deutsche Teeverband am Montag in Hamburg mitteilte, trinkt jeder Ostfriese im Jahresschnitt 300 Liter Tee – mehr als zehn mal so viel wie im übrigen Deutschland. Der Durchschnittskonsum der Bundesbürger lag nach Angaben des Verbands im vergangenen Jahr bei 27,5 Litern Schwarz- und Grüntee. Er war damit fast genau so hoch wie 2016, als ein Allzeithoch von 28 Litern ermittelt wurde. Dabei griffen die Konsumenten stärker zum Schwarzen Tee (73 Prozent) als zum Grüntee (27 Prozent).