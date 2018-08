Teekonsum fast auf Rekordniveau

Hamburg Im vergangenen Jahr hat jeder Deutsche im Schnitt 27,5 Liter Schwarz- und Grüntee getrunken – und damit fast genau so viel wie 2016, als das Allzeithoch von 28 Litern ermittelt wurde. Das teilte der Deutsche Teeverband in Hamburg mit. Dabei griffen die Konsumenten noch stärker zum ohnehin beliebteren Schwarzen Tee als zum Grüntee: Das Verhältnis der Marktanteile betrug im vergangenen Jahr 73:27 (2016: 72:28). Der Teeverbrauch in Deutschland ging leicht auf 19 066 (2016: 19 220) Tonnen zurück. Daran habe Tee aus kontrolliert biologischem Anbau mittlerweile einen Anteil von 9,4 Prozent nach 7,4 Prozent im Vorjahr. Das deutsche Importvolumen von Tee aus 63 Ländern lag bei 53 544 (Vorjahr: 57 518) Tonnen. Größte Teelieferanten sind Indien und China.