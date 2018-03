Hamburg Gut sieben Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht will die Mehrheit der Deutschen, dass es künftig erneut einen Pflichtdienst gibt. 66 Prozent der Befragten sprachen sich in einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Marktforschungsinstituts Splendid Research für eine Änderung am aktuellen System aus. Demnach würden 20,7 Prozent nur den Zivildienst, 6,6 Prozent ausschließlich den Wehrdienst und 38,6 Prozent beide Dienste gerne wieder eingeführt sehen.

Dass sich so viele Befürworter für die Wiedereinführung finden, liegt der Umfrage zufolge auch an dem hohen Zufriedenheitsgrad der Dienstleistenden in der Vergangenheit. 77 Prozent waren mit ihrem Zivildienst zufrieden: Der Dienst habe gelehrt, soziale Jobs mehr wertzuschätzen. Mit ihrem Wehrdienst waren 60 Prozent zufrieden. Der Dienst habe „Respekt vor dem Leben“ gelehrt. Die Wiedereinführung eines Pflichtjahres sollte allerdings nicht dazu dienen, Personallücken im Sozialwesen oder bei der Bundeswehr zu stopfen, ergab die Umfrage.