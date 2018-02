IG Metall legt Airbus lahm

Hamburg /Varel /Nordenham Am dritten Tag ihrer 24-Stunden-Warnstreiks hat die IG Metall Küste die Produktion der Airbus-Flugzeuge in Norddeutschland lahmgelegt. Sowohl im Airbus-Hauptwerk in Hamburg als auch in den Werken in Bremen und Stade standen alle Räder still. Zudem wurde der Zulieferer Premium Aerotec bestreikt, das sind vor allem ehemalige Airbus-Werke in Bremen, Nordenham und Varel.

Außerdem war der Schiffbau u.a. mit Neptun in Rostock und Meyer in Papenburg sowie Maschinenbauer wie Kramer in Bremerhaven betroffen. Mit kleineren Warnstreiks beteiligten sich Unternehmen in der Wesermarsch.

„Die Bilanz nach drei Tagen ist sensationell“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Insgesamt hätten sich 46 000 Metaller aus 30 Betrieben am ganztägigen Warnstreiks beteiligt.