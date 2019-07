Hamburg Die Bahn will im Fernverkehr nicht nur kräftig wachsen, sondern mit besser gewarteten Zügen auch zuverlässiger und pünktlicher werden. Gegenwärtig investiert der Konzern rund 500 Millionen Euro in acht seiner bundesweit elf Instandhaltungswerke, wo die IC- und ICE-Züge gewartet und repariert werden. Das habe bereits positive Auswirkungen für die Passagiere nach sich gezogen, sagte Bahn-Vorstand Berthold Huber bei einem Besuch des Werkes in Hamburg-Langenfelde.

Mit dem neuen Konzept seit Jahresbeginn, ganze Züge und nicht mehr einzelne Waggons zu warten, sei die Verfügbarkeit der Flotte spürbar besser geworden. Damit komme es auch seltener vor, dass in Zügen einzelne Waggons fehlen, die Wagenreihung nicht eingehalten werden kann oder das Bord-Bistro geschlossen bleibt. „Ich habe in mehr als 20 Jahren bei der Bahn noch nie so gute statistische Werte über die IC-Flotte gesehen“, sagte Huber.

Die Zugwartung werde nach 175 Jahren Bahngeschichte industrialisiert: Enge Taktung, vorgegebene Arbeitsschritte, standardisierte Abläufe machten die Wartung nicht nur schneller und zuverlässiger, sondern auch qualitativ besser.

Allein in der Hansestadt investiert der Konzern rund 170 Millionen Euro und schafft 240 neue Stellen, von denen 150 schon besetzt sind. „Wir denken auch schon weiter an die nächste Generation, den ICE 5“, sagte Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU).