Hamburg Die Gewerkschaft „Verdi“ hat für diesen Montag zu einem ganztägigen Warnstreik der Bodenverkehrsdienste am Hamburger Flughafen aufgerufen. „Der Streik soll um 3 Uhr beginnen“, sagte eine „Verdi“-Sprecherin am Sonntag. Reisende müssten sich auf Verspätungen am Flughafen einstellen. Mit Flugausfällen sei nicht zu rechnen. Grund für den Warnstreik sei das unzureichende Arbeitgeberangebot in der Tarifrunde zwischen „Verdi“ und der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg.