Warnstreiks bei Coca-Cola

Hamburg Zu Warnstreiks der Mitarbeiter des Getränkeherstellers Coca-Cola kam es am Mittwoch in Niedersachsen und anderen Bundesländern. Rund 500 Beschäftigte waren zu einer Kundgebung und Demonstration nach Hamburg gekommen, um vor der vierten Tarifrunde an diesem Donnerstag und Freitag in Berlin den Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen. Dabei forderte die Gewerkschaft 180 Euro mehr pro Monat für alle Beschäftigten und 100 Euro mehr für die Auszubildenden. Grund dafür seien die gestiegenen Umsätze und höheren Gewinne pro Aktie des Unternehmens.