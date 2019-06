Wechsel an Spitze von „Küste“

Hamburg Generationswechsel bei der IG Metall Küste: Bezirksleiter Meinhard Geiken (62) geht in den Ruhestand und wird vom Geschäftsführer der IG Metall Lübeck-Wismar, Daniel Friedrich (43), zum 1. Dezember 2019 abgelöst. Das teilte die Gewerkschaft am Montag in Hamburg nach einer IG-Metall-Vorstandssitzung in Frankfurt mit.

Der 62-Jährige Geiken (62) hatte den Bezirk seit Mai 2011 geführt. Er hat sich auch häufig für Unternehmen im Nordwesten engagiert – etwa im Flugzeugbau oder in der Werftenbranche.