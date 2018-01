Toft: Ausbau von Jade-Port unnötig

Hamburg /Wilhelmshaven Eine Erweiterung der Hafenfläche des Containerhafens Jade-Weser-Port – wie vom Land Niedersachsen favorisiert – hält man beim Terminal-Mitbetreiber Maersk offenbar nicht für nötig. „Persönlich sehe ich keine Notwendigkeit, den Hafen auszubauen“, zitiert die „Frankfurter Allgemeine“ den Maersk-CEO Søren Toft, aus einer Veranstaltung in Hamburg. An der Nordsee gebe es genug Kapazität, so Toft laut dem Zeitungsbericht. Als Tiefwasserhafen, der unabhängig von der Tide erreicht werden könne, biete der Standort große Effizienzvorteile.