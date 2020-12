Windkraft: Mehr Zuversicht

Hamburg In der Windindustrie sehen viele Betriebsräte wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft der Branche. Insgesamt gab mehr als ein Drittel der Teilnehmer in einer Umfrage der Agentur für Struktur- und Personalentwicklung im Auftrag der IG Metall eine positive Einschätzung für den deutschen Markt ab, wie die Gewerkschaft zur Messe Windenergy (Hamburg) mitteilte. Für den Bereich Offshore seien es sogar mehr als 45 Prozent gewesen. Noch besser bewerteten die Betriebsräte die internationalen Märkte – besonders Asien und das restliche Europa.