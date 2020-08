Zukunft für Klepper-Faltboote

Hamburg Zum 1. August hat die Klepper Lifestyle GmbH in Hamburg das wesentliche Vermögen der Klepper Faltbootwerft AG sowie Markenrechte mit dem Namen Klepper erworben – auch die Produktion in Rosenheim. Dies wurde am Mittwoch mitgeteilt. Mit der Übernahme des Betriebs, der ab 2016 in Schieflage war, solle die Tradition der ältesten Faltbootherstellung der Welt (seit 1907) fortgeführt werden. Ziel sei es, „kurzfristig wieder ein deutsches Manufaktur-Faltboot anbieten zu können“. Der Käufer gehört zu Compass Logistics International (Hamburg). Inhaber ist Michael Müller.