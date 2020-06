Hamburger bangen um Innenstadt

Angestellte von Karstadt Sports und Galeria Karstadt Kaufhof demonstrieren in Hamburg am Sonnabend in zentraler Lage: „Zukunft statt Kahlschlag“, mahnten sie auf der Einkaufs-Meile Mönckebergstraße. In Hamburg droht vier von sieben Standorten die Schließung. Auch andere Städte – wie Bremen – sind stark getroffen. dpa-BILD:

