Handel noch nicht normalisiert

Der deutsche Einzelhandel (im Bild die Warenhäuser Galeria Kaufhof und Karstadt in Trier) ist noch längst nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau. Auch Wochen nach der Wiedereröffnung lägen die Umsätze im Einzelhandel zwischen 60 und 70 Prozent des Normalen, sagte der Präsident des Handelsverbandes Mitte, Jan Sebastian, in einem Gespräch. Ähnlich dürfte es in anderen Regionen Deutschlands sein, je nach Branche und Lage unterschiedlich.

ArchivBILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen