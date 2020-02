Handwerk ehrt Nachwuchs

Selten gab es so viele junge Handwerker aus der Region, die beim Praktischen Leistungswettbewerb deutschlandweit bis an die Spitze gekommen sind. Die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg empfing jetzt acht Preisträger, die 2019 erste, zweite oder dritte Plätze in ihren Ausbildungsberufen belegt hatten, mit deren Ausbildern und Angehörigen. Die acht Preisträger sind (vorn, von links) Lena Kühn (Westerstede), Jannis Frerichs (Westerstede), Tjark Frölje (Westerstede), Lars Lüttmer-Strathmann (Holdorf), Maja Trost (Oldenburg), Tobias Tapken (Garrel) und Silas Dulle (Zetel). Nicht dabei: Maria Sophie Brunokowski.

