Alibaba mit starkem Wachstum

Hangzhou Personalisierte Einkaufstipps und ein aufgemöbelter Lebensmitteldienst haben dem chinesischen Internet-Riesen Alibaba im Sommer ein dickes Umsatzplus beschert. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September stiegen die Erlöse der Handelsplattform im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 119 Milliarden chinesische Yuan (15,1 Mrd Euro). Das teilte das Unternehmen am Freitag in Hangzhou mit. Damit trotzte Alibaba dem gebremsten Wirtschaftswachstum in China und übertraf zudem durchweg die Erwartungen. So legte der operative Gewinn um 51 Prozent auf 20,4 Milliarden Yuan zu. Unterm Strich blieben wegen eines Sondereffekts sogar 72,5 Milliarden Yuan.