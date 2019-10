270 000 Kinder von Armut bedroht

Hannover Angesichts hoher Armutszahlen fordert der Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen Politik und Arbeitgeber zum Handeln auf. Allein in Niedersachsen seien knapp 16 Prozent der Menschen von Armut bedroht. „Bremen ist sogar trauriger Spitzenreiter mit fast 23 Prozent“, sagte VdK-Landeschef Friedrich Stubbe anlässlich des Internationalen Tags für die Beseitigung der Armut am Donnerstag. Die Diakonie fordert mehr Maßnahmen gegen Kinderarmut. In Niedersachsen lebten demnach 270 000 Kinder und Jugendliche in Armut oder seien von Armut bedroht, kritisierte der Wohlfahrtsverband.