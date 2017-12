Hannover In Niedersachsen leben im Vergleich der Bundesländer die meisten Schweine. Hier werden 8,7 Millionen der bundesweit rund 27,5 Millionen Tiere gehalten. Dies entspricht nach einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) in Wiesbaden einem Anteil von knapp 32 Prozent. Zuletzt ist der Schweinebestand nach einem jahrelangen Rückgang bundesweit wieder etwas gestiegen. Die Zahl der Betriebe, in denen Schweine gehalten werden, ist dagegen weiter gesunken. Er beträgt in Niedersachsen derzeit rund 5900, 300 weniger als vor Jahresfrist.