Abgasprüfverfahren betrifft auch Conti

Hannover Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat vor einer Schwäche im dritten Quartal wegen neuer Abgasprüfverfahren bei den Autobauern gewarnt. Der Umsatz des Dax-Konzerns stieg zum Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro. Insbesondere in der abzuspaltenden Antriebstechnik lief es besser, teilte Conti mit. Nach dem ersten Halbjahr steht ohne Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe ein Plus von 5,4 Prozent zu Buche. Am Jahresende sollen rund sieben Prozent organisches Wachstum stehen.