Abtreibung: Zahl der Abbrüche sinkt leicht

Hannover In Niedersachsen wurden im vergangenen Jahr 7156 Schwangerschaftsabbrüche registriert. Des seien 138 oder knapp zwei Prozent weniger als 2017, berichtete das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Mittwoch. Der Rückgang in Niedersachsen ist damit stärker als im Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit wurden 2018 rund 101 000 Schwangerschaften abgebrochen, 0,2 Prozent weniger als 2017.

96 Prozent der gemeldeten Abbrüche wurden dem Bundesamt zufolge nach der Beratungsregelung vorgenommen. Indikationen aus medizinischen Ursachen oder nach Sexualdelikten waren in vier Prozent der Fälle die Begründung für den Abbruch. Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant. Um die Jahrtausendwende war die Zahl der Abtreibungen in Niedersachsen noch sehr viel höher gewesen. In vielen Jahren lag sie deutlich über 9000. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche hatte es 2004 gegeben (9880).