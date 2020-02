Hannover Mit einer schnellen Eingreiftruppe will Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) den befürchteten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Niedersachsen verhindern. Diese Spezialisten sollen bereit stehen für den Fall, dass irgendwo ein krankes oder an ASP verendetes Wildtier gefunden wird. Aufgabe der Eingreiftruppe ist es dann, gemeinsam mit den Veterinärbehörden und Jägern vor Ort betroffene oder gefährdete Gebiete einzuzäunen, infizierte Tiere zu erlegen und verendete Wildschweine zu suchen und zu bergen.

Tierseuche rückt immer näher: Afrikanische Schweinepest 21 Kilometer vor deutscher Grenze

Nach dem Ausbruch der Tierseuche in Polen hat die Afrikanische Schweinepest inzwischen fast die deutsche Grenze erreicht.

Wegen der grundsätzlich hohen Sicherheitsmaßnahmen in deutschen Schweineställen rechnen Experten zwar nicht damit, dass sich das Virus unter Hausschweinen ausbreitet, sondern nur unter Wildschweinen. Aber selbst dann wären die wirtschaftlichen Folgen für Schweinehalter in ganz Deutschland enorm: Denn mit Ausbruch der Seuche dürfte Schweinefleisch generell nicht mehr in außereuropäische Märkte exportiert werden. Dadurch würden den deutschen Schweinehaltern schlagartig Einnahmen wegbrechen.

Insgesamt stehen für die Prävention und Bekämpfung der Schweinepest vier Millionen Euro aus dem niedersächsischen Landeshaushalt bereit.