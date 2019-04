Hannover Wegen der Nitrat- und Phosphatbelastung des niedersächsischen Grundwassers plant die Regierung in weiten Teilen des Landes Dünge-Einschränkungen für Landwirte: Rund 38 Prozent der Landesfläche sollen zu „roten Gebieten“ erklärt werden, in denen die Ausbringung von Dünger künftig stark eingeschränkt werden dürfte. Das kündigten Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch in Hannover an. Wie die Einschränkungen aussehen, ist noch unklar. Im Gespräch sind bis zu 20 Prozent weniger Düngung.

Anlass war die Vorlage des neuen Nährstoffberichts. Demnach fielen zwischen Juli 2017 und Juni 2018 rund 50 000 Tonnen zu viel Stickstoff an. Insbesondere in der Tierhaltungsregion Weser-Ems wurde mit 197 Kilogramm Stickstoff pro Hektar zu viel produziert, gleichzeitig gingen die Gülle-Exporte in anderen Landesteilen Niedersachsens deutlich zurück. Sieben Landkreise (Grafschaft Bentheim, Emsland, Cloppenburg, Ammerland, Oldenburg, Vechta und Rotenburg/Wümme) überschritten die Grenzwerte von 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar deutlich. In Cloppenburg errechneten die Experten der Landwirtschaftskammer einen Spitzenwert von 236 Kilogramm. Gleichzeitig gelten andere Landesteile, insbesondere in der Region Braunschweig, als unterversorgt.

Ob die hochgerechneten Überschüsse in Weser-Ems überhaupt entstanden, bezweifelt die Kammer. So habe man bei Prüfungen entdeckt, dass Ställe oft länger leer gestanden hätten als berechnet. „Wir gehen davon aus, dass ein Teil der Mengen, die nicht verbraucht wurden, gar nicht angefallen sind“, sagte Heinz-Hermann Wilkens von der Landwirtschaftskammer. Andere seien gelagert worden.

Trotz des hohen Überschusses sprachen Landwirtschaftskammer und Agrarministerium von positiven Signalen: So habe der Nährstoffsaldo im Vorjahresbericht noch bei 68 000 Tonnen Stickstoff gelegen, sagte Kammerpräsident Gerhard Schwetje, Mit 50 000 Tonnen habe man ein Minus von über 25 Prozent erreicht. „Das zeigt, die niedersächsischen Landwirte sind auf dem richtigen Weg“, erklärte Schwetje. Durch gesunkene Tierbestände sei der organische Nährstoffanfall rückläufig, in den Biogasanlagen würde weniger Wasser eingefahren und auch der Einsatz von industriellem Mineraldünger sei mit geschätzten 245 000 Tonnen Stickstoff auf ein historisch niedriges Niveau gesunken.

Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) lobte die Zahlen ebenfalls: „Es sind kleine Schritte, mit denen wir uns weiter nach vorne bewegen. Aber ich möchte betonen, dass wir uns in Niedersachsen auf dem richtigen Weg befinden“, sagte sie. Allerdings gebe es noch viel zu tun, sagte Otte-Kinast mit Blick auf drohende Strafzahlungen Deutschlands an die EU.

Brüssel fordert von Berlin seit Jahren stärkere Anstrengungen beim Grundwasserschutz, Landwirte fürchten ein massives Höfesterben durch zu hohe Auflagen. Im Fokus steht dabei besonders das Agrarland Niedersachsen

Zweifel äußerten Otte-Kinast und Schwetje an den Messstellen für Wasser, die die zu hohen Nitratwerte meldeten und die auch in anderen Ländern umstritten sind. Otte-Kinast sprach von veralteten Messergebnissen. Sie müsse mit Umweltminister Olaf Lies (SPD) besprechen, „wie wir mit den Messstellen umgehen“. Kammerpräsident Schwetje empfahl, sich „alle Brunnen anzugucken“, ob die Messergebnisse noch stimmen und ob nicht auch nicht-landwirtschaftliche Einträge für die hohen Werte verantwortlich seien.

Lies widersprach umgehend: Eine Überprüfung sei nicht erforderlich. „Unsere Messstellen werden regelmäßig kontrolliert. Diese Debatte lenkt von der eigentlichen Problematik ab“, sagte der SPD-Minister. Beim Grundwasserschutz sei es teilweise „fünf nach zwölf“.

Die Grünen und der Umweltverband BUND kritisierten Otte-Kinast scharf: Die Ministerin sei „offensichtlich von der Agrarlobby zurückgepfiffen worden“, sagte die agrarpolitische Sprecherin der Landtagsgrünen, Miriam Staudte.

Grafik als PDF.